Mezzora di Ibra non basta, il Milan non si risolleva

Luca Uccello

MILANO - Zlatan Ibrahimovic non basta ancora per vincere, per cancellare la sconfitta di Bergamo e una classifica che continua a tenere il Diavolo lontano dal Paradiso Europa. Un Milan che non sa più vincere e nemmeno segnare, nemmeno contro la Sampdoria in lotta per la salvezza. «È il nostro tallone d'Achille». Non si nasconde Stefano Pioli che sa che per riuscirci dovrà cambiare qualcosa là davanti. Per Piatek ora la vita si fa dura ma non solo per lui. Vedi Suso, ancora fischiato, ancora uno dei peggiori in campo (Matteo Salvini: «Far giocare sempre Suso è previsto da una legge speciale o è solo masochismo?»). Al Milan ci vuole altro, non solo Zlatan, ci vuole forse un miracolo.

«L'impatto - continua Pioli - è stato assolutamente positivo, ha dato subito sostegno, la squadra non è ancora abituata a questa presenza, nel finale potevamo cercarlo di più, la sua prestanza fisica ci dà qualche soluzione in più». Dall'allenatore al protagonista di giornata, all'attaccante svedese che non nasconde i difetti del suo Milan: «Si vede in campo che manca tanta fiducia». Poi ancora: «Davanti alla porta, essere più concreti e più aggressivi. Spero di poter portare queste cose alla squadra, bisogna essere più concreti. Quando ti arriva l'occasione, devi andarci per ammazzare».

Zlatan c'è, Ibra voleva lasciare il segno. «Volevo fare gol e fare il segno di Dio sotto la curva». Sarà per la prossima volta perché questo Milan ora non può fare a meno di lui. E anche Pioli l'ha capito e a Cagliari, sabato prossimo, tocca a lui, per forza. Sulla possibilità di rialzare il Milan: «Sono 100% sicuro che ci possiamo rialzare, passo dopo passo».

Martedì 7 Gennaio 2020, 05:01

