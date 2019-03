Mezz'ora per dire addio

Il catalogo dei piccoli piaceri e dispiaceri della vita che Francesco Piccolo ha compilato negli anni scorsi con i libri Momenti di trascurabile felicità e Momenti di trascurabile infelicità arriva sul grande schermo grazie a Daniele Luchetti e prende la forma di un bilancio esistenziale. Tanti piccoli dubbi, meschinità e manie dell'uomo moderno sono la materia di cui è fatto il protagonista Paolo (Pif) che, in una Palermo senza mafia ma col traffico, la confusione e il tifo calcistico sfegatato, ha l'ultima ora e mezza di tempo per congedarsi dalla vita, dalla moglie (Thony) e dai figli.

La cornice narrativa alla Il paradiso può attendere (dove il paradiso è un caotico ufficio postale) ha lo stesso tono leggero e stralunato di questa favola che, esaltando dettagli e piccole mediocrità quotidiane, vuole illuminare i grandi temi dell'esistenza. Il risultato è più esile delle intenzioni e il protagonista Pif finisce, purtroppo, per mangiarsi un po' il suo personaggio. (M. Gre.)

MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITA'

di Daniele Luchetti



