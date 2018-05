«Metto gli autovelox

Lunedì 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La sua giornata inizia presto - alle 7 è già alla sua scrivania nell'ufficio di piazza della Consolazione - e finisce tardi: «E col cellulare che squilla a tutte le ore...», dice mentre chiama al telefono il responsabile della sala operativa e contemporaneamente scrive sul gruppo whatsApp dell'Anci il suo saluto da Roma. Su un secondo telefonino chiama la figlia: «Ciao papà, buon lavoro». Antonio Di Maggio è questo: un metro e settanta di energia. «E per guidare il Corpo della polizia locale di Roma capitale ne serve davvero tanta».È stato nominato da due mesi, cosa ha fatto in questi 60 giorni?«Il mio impegno è stato da subito quello di ridare autorevolezza e centralità agli agenti. Indossare una divisa come la nostra a Roma non è semplice. Spesso subiamo aggressioni per svolgere al meglio il nostro lavoro, ma era necessario riconquistare la credibilità e l'autorità giusta per ottenere il rispetto dei cittadini. Noi dobbiamo essere d'esempio e quindi inappuntabili, presenti sul territorio e ben visibili».Per questo ha voluto da subito che tutti gli agenti indossassero la divisa?«Sì, l'uniforme è un segno distintivo e consente di avere un rispetto maggiore».Ci dica la verità, cosa ha chiesto alla Raggi quando ha firmato il contratto da comandante generale?«Veramente è stata lei a chiedere a me qualcosa...».Cioè?«Di riportare decoro e rispetto delle regole e tutelare al massimo la nostra città».Una missione impossibile?«Speriamo di no, altrimenti sarebbe finita. Innanzitutto mettendo quanti più uomini possibile in strada. Serve la presenza, in ogni area della città. Per questo ho chiesto a chi si occupa di edilizia e commercio di prestare servizio di viabilità per due ore al giorno. Un impegno personale minimo che però ha sortito il suo effetto: ora i vigili in strada ci sono».E i 350 nuovi agenti assunti con il Concorsone, come saranno distribuiti?«È necessario rinforzare pesantemente il primo gruppo centro storico, quindi circa la metà andranno in centro. Il resto saranno smistati equamente nei comandi più in difficoltà di personale».Saranno tutti armati?«Sì».