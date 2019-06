Metro Valle Aurelia incubo scale mobili

Ieri come oggi, Valle Aurelia resta la Valle dell'Inferno, anche se per motivi ben diversi dal passato. Questa volta, infatti, le vittime sono soprattutto gli utenti che utilizzano la stazione della Metro A, adiacente all'omonima stazione ferroviaria che collega Roma con Viterbo e con la zona di Vigna Clara.

Nella stazione della metropolitana, infatti, scale mobili e ascensori sono tutte fuori uso per i necessari lavori di manutenzione. Inevitabili i disagi e anche i reclami dei passeggeri: uno di loro, residente a Bracciano, ha denunciato la situazione inviando una segnalazione direttamente ad Atac. «Scale mobili e ascensori sono tutti fermi, contemporaneamente. Gli anziani e i disabili ringraziano, bravi!», si legge nel modulo compilato da Luigi Castagnone, un anziano pendolare, e consegnato all'operatore di stazione.(E. Chi.)

Giovedì 13 Giugno 2019, 05:01

