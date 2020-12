Metro, scandalo scale mobili: 14 indagati

Gli incidenti alle scale mobili della metro? Non sarebbero un fatto casuale, ma il risultato di una vera e propria frode. È quanto ipotizza la Procura che ha chiuso le indagini su 14 persone: per loro, il pm Francesco Dall'Olio potrebbe chiedere a breve il rinvio a giudizio.

Tra gli indagati ci sono dipendenti e dirigenti Atac, alcuni rappresentanti di Metroroma scarl, la ditta che si era aggiudicata l'appalto per la manutenzione degli impianti nelle stazioni, e gli operai impegnati nei lavori. Secondo l'accusa, gli interventi di manutenzione stabiliti dal contratto non sarebbero stati eseguiti correttamente, nonostante quanto affermato nei documenti ufficiali. Il tutto sarebbe avvenuto sulla base di un accordo tra i rappresentanti della ditta di manutenzione e quelli di Atac.

I guasti alle scale mobili hanno limitato per più di un anno la linea A della metropolitana: per lunghissimi mesi, tre stazioni del centro (Repubblica, Spagna e Barberini) sono rimaste chiuse, con evidenti disagi per gli utenti. Senza contare l'incidente avvenuto a Repubblica il 23 ottobre 2018, quando il cedimento delle scale mobili causò il ferimento di alcuni tifosi del Cska Mosca in trasferta a Roma: uno di loro riportò lesioni gravissime, con due mesi di prognosi.(E. Chi.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Dicembre 2020, 05:01

