Metro San Paolo, c'è il restyling ripuliti sottopassaggi e pareti

«Voglio dare una buona notizia a chi ogni giorno prende la metro B alla fermata Basilica San Paolo, nel quadrante sud di Roma. Abbiamo avviato, tramite l'Ufficio di Coordinamento per il Decoro Urbano, alcuni interventi di riqualificazione per restituire decoro a una delle fermate della metro B più utilizzate dai cittadini». Lo comunica Virginia Raggi con un post su facebook.

«Si tratta di un intervento atteso da molto tempo spiega la prima cittadina -. Nel video potete vedere alcuni lavori in corso: dalla verniciatura delle pareti danneggiate dai alcuni vandali alle operazioni di ripristino e sostituzione dei gradini fino alla pulizia delle strutture in marmo. Sono stati ripuliti anche i sottopassi e in particolare bonificato l'impianto di illuminazione, eliminando così il guano dei piccioni. I passeggeri troveranno così più decoro e una stazione più bella», conclude Raggi.

Lunedì 20 Gennaio 2020, 05:01

