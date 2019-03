Metro Repubblica, la fermata riapre a maggio

Paola Lo Mele

I primi giorni di maggio. E' questo l'orizzonte temporale in cui dovrebbe riaprire la stazione metro Repubblica. La fermata è chiusa dallo scorso 23 ottobre, quando cedette una scala mobile coinvolgendo diversi tifosi russi in trasferta a Roma. Lunedì gli assessori ai Trasporti e al Commercio del Comune, Linda Meleo e Carlo Cafarotti, hanno incontrato una rappresentanza delle categorie di commercianti della zona, che da tempo protestano contro «gli effetti di desertificazione dell'area» in seguito alla chiusura della stazione.

«Abbiamo ribadito che Atac si è impegnata a riaprire entro i primi giorni di maggio. Ci siamo impegnati a monitorare, passo dopo passo, come facendo dal giorno dell'incidente, l'operato dell'azienda. E se possibile a comprimere i tempi», hanno assicurato dal Campidoglio.

Al momento per rendere nuovamente fruibile la stazione si stanno aspettando dei pezzi su misura che devono essere fabbricati ex novo.

Tali pezzi dovrebbero arrivare entro fine mese, poi serviranno i tempi tecnici delle prove di collaudo. Sui social intanto si fanno insistenti le richieste di chi rivendica il ritorno alla normalità al più presto: «Sono oltre 4 mesi che la metro Repubblica è chiusa. State creando gravissimi danni alle attività, ai residenti e a tutti coloro che lavorano in questa zona», si legge in uno dei tanti volantini che circolano sul web. E il presidente del Codacons Carlo Rienzi ha annunciato: «Stiamo studiando un'azione risarcitoria contro Comune e Atac per conto di tutti gli esercenti dell'area, non è possibile che in una città come Roma per una scala mobile un'intera fermata metro sia tagliata dal servizio da 5 mesi. Qualcuno ne dovrà rispondere in sede civile e penale. Sicuramente i disagi per l'utenza sono fortissimi e ancora di più sono gravi sono i mancati introiti dei commercianti». Il comitato riapertura metro repubblica chiede un incontro all'assessore Meleo sottolineando che «la chiusura della metro ha causato ingentissimi danni».

