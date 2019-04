METRO IN TILT

Enrico Chillè

Le navette sostitutive non bastano e a Roma cambia il modo di spostarsi in centro. Dopo la chiusura delle tre stazioni più centrali della Metro A (Repubblica, Barberini e Spagna), i residenti hanno iniziato a spostarsi di più con mezzi decisamente poco usuali, come ad esempio lo scooter-sharing.

I dati, forniti da due aziende specializzate nello sharing e nel noleggio di ciclomotori come eCooltra e Zig Zag, parlano chiaro: da quando il tratto centrale della Metro A è off-limits, quindi da poco meno di due settimane, i noleggi di scooter a motore o elettrici sono aumentati del 18% rispetto al periodo precedente. I motivi, d'altronde, non sono così difficili da capire: per spostarsi in centro servono mezzi rapidi e alternativi all'automobile, ma non tutti possono permettersi di comprare un veicolo a due ruote.

Per ovviare al problema delle stazioni chiuse a causa dei rischi per la sicurezza scaturiti dalla mancata manutenzione alle scale mobili, il Campidoglio e Atac hanno subito istituito delle linee bus di superficie che collegano le zone più centrali di Roma. L'effetto pratico, però, è un disastro: le navette sono troppo poche e troppo piccole, non passano spesso e molte volte è impossibile anche riuscire a salire. L'utente si trova costretto quindi a lunghissime attese per provare a salire sui mezzi successivi, ma la frequenza è così bassa da riproporre ogni volta la stessa scena. Tutti contro tutti all'apertura delle porte, spinte vigorose nel tentativo di salire a bordo, qualche lite tra gli stressati passeggeri, la rabbia e la delusione di chi è costretto di rimanere ancora in attesa alla fermata. Una vera e propria guerra per la sopravvivenza urbana, in una città sempre più caotica e che ora vede venir meno anche quanto di buono poteva offrire il servizio di trasporto pubblico, assolutamente inadeguato agli standard di una capitale europea. E per stigmatizzare questa situazione sono comparsi dei volantini nei pressi delle fermate chiuse. (ma questa non è una novità).

La situazione provvisoria è destinata a durare ancora per molto tra verifiche e sostituzioni degli impianti e difficilmente le tre stazioni potranno essere riaperte prima di metà maggio. Intanto ieri l'Atac ieri ha smentito l'incidente di cui ha scritto Leggo, avvenuto alla stazione di Cornelia confermando però la presenza di un problema sulla scala mobile che, come abbiamo scritto, ha portato al grave ferimento di un passeggero.

