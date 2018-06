Metro e bus, via gli accattoni

Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ida Di GraziaStop a mendicanti e disturbatori. Virginia Raggi, torna a parlare del nuovo regolamento di Polizia urbana e lo fa intervenendo a un incontro con l'Associazione della Stampa estera in Italia.«Il divieto di accattonaggio nelle metropolitane e nei luoghi pubblici ha dichiarato - entrerà in vigore quanto prima». Nessun cambiamento dunque dalle ultime indicazioni date oltre un mese fa. I primi di maggio rispondendo a una question time la sindaca aveva chiarito che: «La bozza di regolamento era conclusa, ma l'abbiamo dovuta sospendere perché è stato emanato e convertito in legge il decreto Minniti. Stiamo facendo le necessarie integrazioni per adattarci alla norma nazionale».Una promessa che a quando sembra si ripete ciclicamente e che non è vista di buon occhio dal mondo cattolico. Monsignor Angelo Becciu, sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato, si era espresso, anche se in modo molto prudente in merito: «Aspetteremo di vedere come sarà. Noi rispettiamo sempre le leggi, ma non possiamo dimenticare le persone, si troverà il modo con cui accoglierle e assisterle. A noi Santa Sede, a noi cristiani interessa salvare le persone, andare loro incontro e trovare una maniera perché la loro dignità non venga offesa e distrutta. Quindi - conclude - qualsiasi cosa se ne pensi da parte di altri, noi non possiamo venire meno a questo nostro impegno che è costitutivo al nostro essere cristiani. Con la gente che soffre noi solidarizziamo sempre».All'interno del pacchetto ci dovrebbero essere, oltre alle norme anti-rovistaggio e quelle per il contrasto all'accattonaggio molesto, anche quelle dedicate alla movida capitolina con i divieti anti-alcol da estendere a tutto l'anno. Secondo il nuovo codice, per chi è visibilmente ubriaco scatta il divieto di utilizzare mezzi pubblici, dagli autobus alle metropolitane. A maggio il delegato alla sicurezza del Campidoglio, Marco Cardilli confermava che: «Volendo nell'arco di un mese, massimo un mese e mezzo, si potrebbe giungere all'approvazione del nuovo regolamento di polizia urbana, soprattutto se c'è condivisione tra le forze politiche».