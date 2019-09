METRO CHOC

Emilio Orlando

Lo ha colto di sorpresa alle spalle e con un coltello a serramanico ha tentato di sgozzarlo. Durante la colluttazione, gli ha slacciato il cinturone rubandogli la pistola, poi è fuggito verso i treni. Durante la fuga, tra i passeggeri e i pendolari di ritorno dal lavoro, atterriti dalla scena, ha rivolto verso di se la rivoltella ed ha sparato. Il botto ha rimbombato per tutti i corridoi e le gallerie dello scalo. Le persone si sono buttate a terra per la paura, pensando si trattasse di un attentato con un kamikaze suicida. Sul pavimento dell'ingresso della stazione Tiburtina sono rimasti a terra il vigilantes cinquantottenne Massimo Petrini, gravemente ferito alla gola e l' aggressore, un giovane congolese di 25 anni.

La guardia giurata, dipendente dell'istituto di vigilanza Urbe ai tornelli delle biglietterie è stata trasportata d' urgenza al policlinico Umberto I in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. I medici del pronto soccorso e gli specialisti della rianimazione lo hanno salvato, praticandogli una trasfusione di sangue immediata.

In breve tempo la stazione Tiburtina è stata assediata da polizia, carabinieri e dai militari dell'esercito che hanno messo in sicurezza l' intera area e reso possibile la prosecuzione dell'attività ferroviaria del nodo tiburtino evitando la paralisi della circolazione dei treni. I detective antiterrorismo della Digos e dei carabinieri sono entrati immediatamente in azione per capire se il morto, era legato in qualche modo ad organizzazioni o a cellule terroristiche, ma con il passare delle ore questa ipotesi è sfumata. Ancora poco chiaro il movente della tragica aggressione. Forse lo straniero, che pare fosse solito bivaccare dentro ed intorno alla stazione ed il vigilantes avevano avuto a che dire perché quest' ultimo lo aveva ripreso, anche in passato, per qualche comportamento poco decoroso. Le telecamere di videosorveglianza, le cui immagini sono al vaglio degli inquirenti e le testimonianze raccolte tra chi ha assistito alla scena chiariranno i motivi del gesto. «Sembrava che ci fosse stato un attentato terroristico - racconta un viaggiatore ancora impaurito per l' accaduto - c'erano persone che scappavano e cercavano riparo dietro le biglietterie e correvano verso le uscite. Altri si erano sdraiati per terra dalla paura».

