Metro C, si punta a piazza Venezia

Talpe in arrivo a piazza Venezia, la metro C ai piedi del campidoglio si fa concreta. Ad assicurarlo ieri è stata direttamente la sindaca Raggi che dal suo profilo social ha ribadito: «Abbiamo inviato il progetto definitivo al ministero delle Infrastrutture: l'ipotesi della metro C si fa sempre più concreta, presto talpe in azione». Sul progetto è intervenuta anche l'assessore alla mobilità Linda Meleo: «Stiamo cercando con i tecnici del Mit una soluzione ingegneristica per costruire e far fermare le talpe della metro C sotto i giardini di piazza Venezia. Abbiamo presentato una proposta che ci consentirà di avere una riduzione degli impatti tecnici ed economici rispetto all'ipotesi alternativa dello stop all'ingresso della piazza. Stiamo lavorando anche per recuperare il progetto della stazione a piazza Venezia. L'intenzione è trovare le soluzioni tecniche e finanziarie per chiudere il percorso amministrativo». Intanto, in base al cronoprogramma, è prevista l'apertura delle due stazioni della tratta T3, Amba Aradam e Fori Imperiali, come importante nodo di interscambio con la linea B: il taglio del nastro arriverà a dicembre 2022, mentre per le stazioni archeologiche occorrerà aspettare la primavera 2023.(L. Loi.)

Martedì 9 Luglio 2019, 05:01

