Metro C, rischio processo per 25: c'è anche Alemanno

Chiuse le indagini sui cantieri della Metro C, per la Procura di Roma sono 25 gli indagati che ora rischiano di andare a processo. Tra loro, spiccano nomi eccellenti come l'ex sindaco Gianni Alemanno. I reati contestati, a seconda delle diverse posizioni, vanno dalla truffa per 320 milioni di euro alla corruzione e al falso.Il reato di concorso in truffa aggravata ai danni di enti pubblici si basa su due episodi diversi: il primo risale al 6 settembre del 2011 e fa riferimento al pagamento di 230 milioni di euro, somma che per gli investigatori avrebbe rappresentato un ingiusto profitto a Metro C in quanto «non dovuta». Il secondo risale invece a due anni dopo, al novembre del 2013, e riguarda l'erogazione di altri 90 milioni di euro sempre a beneficio di Metro C, come trnche per la prima fase dei lavori: anche in questo caso si trattò di finanziamenti non dovuti perché frutto di un precedente accordo illecito. Non solo, i pm contestano anche episodi di corruzione per le assunzioni di figli e parenti di funzionari pubblici.Alemanno, tra gli indagati, ha chiesto di essere interrogato per chiarire la sua posizione e chiedere il proscioglimento: «Le accuse nei miei confronti sono prive di fondamento: mi si accusa di aver firmato una lettera predisposta dalle strutture tecniche dell'assessorato alla mobilità e del ministero delle infrastrutture: era una valutazione tecnica su alcune varianti su cui non potevo non affidarmi all'istruttoria preparata dai tecnici». Tra gli indagati compaiono anche l'ex assessore alla mobilità Aurigemma, l'ex assessore alla mobilita' Improta, l'ex dirigente del ministero delle Infrastrutture Incalza e dirigenti di Roma Metropolitane e Metro C all'epoca dei fatti.(L. Loi.)