Metro B, si studia il prolungamento

«Mercoledì in commissione parliamo del prolungamento della Metro B Rebibbia-Casal Monastero. In questi giorni in molti mi hanno scritto affermando che questa Amministrazione avrebbe messo la parola fine all'importante progetto. Assolutamente no. L'ipotesi che stiamo impostando è quella di recuperare il progetto e chiedere l'intero finanziamento dell'opera direttamente al Ministero all'Interno dei bandi per i Pums». Lo annuncia su fb il presidente della commissione capitolina Mobilità Enrico Stefano.

Il consigliere ribadisce: «crediamo nel progetto, e riteniamo che sia un'opera fondamentale per quel quadrante tanto da averla inserita nei punti fermi del Pums». «Casomai la parola fine riguarda la scellerata ipotesi di project financing impostata nel lontano 2011, nata male e mai veramente realistica, prevedendo una quota in cubature per i costruttori di difficile realizzazione. Non sarebbe possibile neanche mutare le valorizzazioni urbanistiche con fondi cash, perché si rischierebbe un ulteriore contenzioso anche con gli altri partecipanti alla gara».

