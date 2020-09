Metro allagate, alberi caduti e voragini: la solita Roma

Flavia Scicchitano

Tre fermate della metro chiuse, strade e scantinati allagati, rami caduti, linee tram interrotte: la bomba d'acqua che mercoledì sera ha colpito la capitale ha paralizzato la città con automobilisti bloccati nelle auto e traffico in tilt. E a preoccupare adesso è il maltempo previsto per questi prossimi giorni. Intanto la città fa la conta degli ingenti danni.

INTERVENTI Sono state decine gli interventi messi in campo dalla polizia locale e dai vigili del fuoco in varie zone di Roma. Tra le più colpite La Storta, Salario, Pisana, Torrevecchia, Portuense, Flaminia e Tiburtina. Le segnalazioni: danni provocati da acqua, alberi pericolanti, voragini, automobilisti in difficoltà.

METRO CHIUSE La metro A è stata interrotta tra Ottaviano e Battistini per un guasto elettrico e sulla stessa linea sono state chiuse le fermate Vittorio, Manzoni e San Giovanni-Colli Albani. Interrotte anche alcune linee dei tram e la rete ferroviaria Roma-Lido, a causa di un ramo caduto sulla rete elettrica all'altezza del Torrino.

ALLAGAMENTI E VORAGINI In alcune strade del centro l'acqua ha invaso anche i marciapiedi, nuove voragini si sono aperte nell'asfalto. Allagamenti si sono registrati a via dei Cerchi, Piazzale Ionio, Ponte Milvio, Tor Sapienza, Centocelle. Chiusi per allagamenti alcuni tratti in via Battistini e via Portuense.

ALBERI CADUTI Rami e alberi sono caduti in via Palmiro Togliatti, via Flaminia (altezza Gra) e via Taranto.

IL METEOROLOGO «È stato un nubifragio, sono stati raggiunti 70 mm di pioggia, la pioggia di un mese concentrata in meno di un'ora - spiega Antonio Sanò, meteorologo de ilmeteo.it - Un temporale normale scarica 20-30 mm, quindi parliamo di un'intensità di quasi il triplo. Ma non è un evento eccezionale».

IRONIA E FOTO SOCIAL Passata la bufera a Roma, il temporale si trasferisce sui social con post dal consueto tono rassegnato: si va da caditoie e tombini ostruiti, ai fiumi d'acqua, ai bus sempre più simili a vaporetti. A Roma sui mezzi Atac serve la mascherina impermeabile, scrive un utente. Un filmato mostra l'acqua arrivata a metà portiere delle auto Porta San Paolo: Vi avanza una gondola?, scrive Elisa.

