Metro, al via i lavori antincendio

Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'allarme era stato lanciato dall'amministratore unico uscente di Roma Metropolitane, azienda del Campidoglio, Pasquale Cialdini: «È cambiata la normativa antincendio e le stazioni della linea A e della linea B rischiano di essere chiuse d'ufficio dai vigili del fuoco perché non corrispondono alla normativa.Le linee dal punto di vista della manutenzione presentano gravi arretratezze. Hanno bisogno di manutenzione». Le dichiarazioni dell'amministratore uscente risalgono allo scorso 9 ottobre: allora l'assessore alla Mobilità Linda Meleo definì Cialdini come una persona «neanche sufficientemente informata». Intanto ieri, a distanza di quasi un mese dalle allarmanti dichiarazioni dell'ex amministratore, sono partiti i primi lavori di manutenzione e ammodernamento delle linee A e B, oltre che per l'adeguamento delle stesse alle nuove normative anti-incendio. La comunicazione arriva direttamente dal Campidoglio, che spiega come «la Giunta capitolina ha dato mandato al Dipartimento Mobilità e trasporti di individuare le soluzioni tecnico-operative più idonee alla tempestiva realizzazione dei primi interventi per l'adeguamento alle normative anti-incendio delle due linee metropolitane».Il costo degli interventi, il cui finanziamento era compreso nel piano investimenti 2018-2020 della Città, sarà pari a 5 milioni di euro.(L. Cal.)