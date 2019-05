Metro A, rischio stop nei weekend

Per la linea A della metropolitana di Roma è in arrivo un'importante opera di manutenzione. I lavori inizieranno in estate e comporteranno con ogni probabilità lo stop del servizio per tratte nel mese di agosto. E, forse, la chiusura nel week end della stessa metro a luglio. «Il calendario che Atac ci ha presentato è ancora da convalidare. Ad agosto linea A sarà chiusa per fasi. Sono lavori molto importanti, una manutenzione dimenticata per decenni. Verranno sostituiti i deviatoi che potrebbero creare problematiche. E' un intervento molto importante», ha spiegato ieri l'assessore capitolino alla Mobilità Linda Meleo, nel corso di una conferenza stampa a Tor Bella Monaca. E' corsa contro il tempo anche per riaprire le due stazioni centrali della linea rossa chiuse da tempo per problemi alle scale mobili: Repubblica e Barberini. Mentre, il 2020 potrebbe portare un'altra novità sul metrò: l'apertura nel week end fino alle 2 di notte (attualmente il venerdì e il sabato il servizio termina all'1.30). (P. L. M.)

Mercoledì 29 Maggio 2019, 05:01

