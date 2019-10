Metro A, il calvario continua chiusa anche Furio Camillo

Lorena Loiacono

Ogni mattina, a Roma, un utente della metropolitana si sveglia e sa che deve correre perché potrebbe trovare la metro chiusa. Quindi, è meglio organizzarsi per tempo. E così, ieri, la Capitale ha vissuto l'ennesima mattinata di caos dovuto alla chiusura di una fermata della metropolitana A.

Cancelli chiusi per un guasto tecnico: questa volta è toccato alla stazione di Furio Camillo dove i treni passavano ma non si fermavano. La stazione è rimasta chiusa per quasi 6 ore, dalle 6 alle 11.50. Proprio all'inizio della giornata e quindi nelle ore di punta per chi va a scuola o a lavorare e conta, ancora, sul servizio di trasporto pubblico. E non era la prima volta visto che, martedì mattina, era accaduta la stessa cosa ma i disagi sono stati decisamente minori perché la fermata è rimasta chiusa solo dalle 5:30 alle 6:30. Ieri invece con le 6 ore di blocco si è scatenato il caos ed era inevitabile visto che l'Atac non ha neanche attivato le navette sostitutive.

L'azienda di trasporto pubblico invitava infatti i passeggeri a utilizzare le stazioni di Ponte Lungo e di Colli Albani. Tanto vale farsela a piedi, per chi può ovviamente. Anche perché si prospettano mesi complicati per chi utilizza la metro A: da domani infatti rimarrà chiusa anche la fermata Baldo degli Ubaldi.

L'Atac ha comunicato infatti l'avvio dei lavori di manutenzione ventennale di scale mobili e ascensori, senza specificare la data di riapertura ma dando un indicativo per circa tre mesi. Senza il servizio di Baldo degli Ubaldi, i passeggeri dovranno raggiungere le fermate di Cornelia e Valle Aurelia mentre l'Atac assicura il potenziamento della linea bus 490. Praticamente la metro A procede a singhiozzo, da un anno ormai: da quel 23 ottobre quando venne chiusa la fermata di Repubblica per il crollo di una scala mobile. Intanto, sempre sulla stessa linea, resta ancora chiusa la stazione di Barberini, inaccessibile dal 23 marzo scorso. Sono passati 7 mesi e, volendo essere ottimisti, potrebbe riaprire i cancelli a dicembre. In questo modo andrebbe a battere il triste record della fermata di repubblica, rimasta chiusa per 8 mesi.

