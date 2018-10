Martedì 16 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessia StrinatiAggressione con aggravante mafiosa. Con queste accuse il gup di Roma, Maria Paola Tomaselli, ha condannato a 6 anni di carcere Alfredo Di Silvio, a 5 anni e 8 mesi il fratello Vincenzo e a 3 anni e 2 mesi il nonno dei due, Enrico. I primi sono accusati di aggressione mentre il terzo di minacce, ma a tutti è contestata l'aggravante del metodo mafioso dopo aver aggredito il primo aprile scorso due persone. I fatti si sono svolti nel locale Roxy Bar, un caffè in zona Romanina alla periferia della Capitale, dove il titolare e una giovane disabile sono stati picchiati dai due fratelli.Il giorno dopo la rissa, e la conseguente denuncia, però il nonno dei due aggressori si è recato nuovamente al bar chiedendo che fosse ritirata la querela. Enrico Di Silvo avrebbe fatto presente al titolare dell'esercizio commerciale che se non avesse eseguito le sue direttive ci sarebbero state conseguenze per nome di Antonio Casamonica. Anche l'esponente del clan laziale è finito così sotto accusa per lesioni e violenza privata aggravate dal metodo mafioso. La Regione Lazio e Confcommercio Roma si sono presentate come parti civili nel processo, mentre è stata respinta la richiesta del Campidoglio perché tardiva. Per Alfredo, Vincenzo ed Enrico Di Silvio il procedimento si è svolto con rito abbreviato, mentre Antonio Casamonica ha scelto di essere processato con rito ordinario e il dibattimento si terrà questa mattina.A scatenare l'ira dei due uomini sarebbe stato il fatto di essere stati serviti dopo un ragazzo romeno. A seguito delle ripetute offese una donna disabile ha provato a replicare ed è scoppiata una rissa nella quale sono stati aggrediti il titolare e la stessa disabile. Il bar restò chiuso qualche giorno dopo le intimidazioni, ma alla fine i titolari hanno ottenuto giustizia.