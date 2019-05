Metallica, unica data a Milano «Il nostro segreto? La coerenza»

Massimiliano Leva

MILANO - Un mito del metallo. Per dirla con le parole per cui l'anno scorso hanno ricevuto persino il Polar Music Prize dalle mani del re di Svezia, Carlo XVI Gustavo, premio riservato a grandi come Paul McCartney e Keith Jarrett, «dai tempi del tumulto emozionale provocato dalla musica di Wagner, nessuno come i Metallica ha saputo creare musica tanto fisica e furiosa e allo stesso tempo accessibile». Insomma, quasi una leggenda, proprio per la capacità di cavalcare da ormai quasi quattro decenni le note del rock più tirato e metal. Ecco perché l'appuntamento di mercoledì sera all'Ippodromo del Galoppo di San Siro per Milano Summer Festival è davvero un evento: unica data italiana della band guidata da Kirk Hammett per il suo WorldWide Tour, partito da mesi attraverso tutti gli Stati Uniti e ora arrivato anche in Europa per la stagione dei festival.

In apertura, ad annunciarli sul palco le note famose di Ennio Morricone per Il buono, il brutto e il cattivo: intro prima di cedere il passo al fuoco dei loro più grandi successi per quasi due ore di concerto. La coerenza paga: «Facciamo sempre la stessa musica sin da quando eravamo ragazzini ma ai fan piace sempre come la prima volta». Parole di Hammett. E in effetti, per una tournée in gran parte sold out, rimane uno spettacolo da non perdere. Con più di 100 milioni di album venduti, nove Grammy Awards e una discografia che vanta dagli esordi nel 1981 alcuni capolavori del genere come Master of puppets e Load, i Metallica sono oggi forse la band più in forma del rock metal. Provare per credere domani sera. In via Diomede 1, ore 20.30 ingresso a 97 euro.

