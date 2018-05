Meta & Moro: «Eurovision? Questo palco ci dà i brividi»

Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Claudio FabrettiROMA - Ermal Meta e Fabrizio Moro, i due assi nella manica dell'Italia all'Eurovision Song di Lisbona. I vincitori di Sanremo sono in pole position per il tradizionale contest musicale del Vecchio Continente, un mix colorato di pop, kitsch e folklore, che insieme spiazza e affascina da sempre: «Di certo non ci aspettavamo tutta questa attenzione che ci ha riservato il pubblico qui a Lisbona e un evento così grande. Salire su quel palco dà i brividi - raccontano i due (foto) - Quando abbiamo scritto il brano, non pensavamo di partecipare a Sanremo, né tantomeno di vincerlo e poi arrivare qui all'Eurovision. Per noi è già un grande onore essere su questo palco a rappresentare l'Italia e avere l'opportunità di diffondere in Europa il messaggio di questo brano». Un messaggio di pace, quello della loro Non mi avete fatto niente, che troverà «su questo palco europeo la sua cornice ideale».La finale della 63esima edizione dell'Eurovision Song Contest andrà in onda in diretta domani, in prima serata su Rai1, con le canzoni dei 26 paesi in gara commentate in diretta da Federico Russo e Serena Rossi. Anche Radio2 - radio ufficiale dell'evento - seguirà in diretta la gara e la proclamazione del vincitore, con la conduzione affidata a Carolina Di Domenico ed Ema Stockholma. Dal 2000, l'Eurovision è lo spettacolo televisivo europeo più seguito in assoluto, dopo gli eventi sportivi. L'Italia fa parte dei Big 5, ovvero i cinque paesi che accedono di diritto alla fase finale della gara, insieme a Francia, Spagna, Germania e Regno Unito. E a rappresentare il nostro paese va, per regolamento, chi vince il Festival della Canzone italiana di Sanremo.