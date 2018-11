Messi si allena ma resta in dubbio

Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - La Pulce ha svolto regolarmente la rifinitura sul terreno di San Siro. Ed è uscito per ultimo, abbracciato fraternamente a Valverde. Ma il tecnico del Barça tiene a precisare: «Non sappiamo se Messi potrà giocare, siamo in attesa di alcuni responsi. C'è la possibilità che Leo giochi all'inizio, che inizi dalla panchina senza giocare o che proprio non giochi - ha proseguito durante la conferenza stampa -. Non ho ancora parlato con lui, ma non voglio correre rischi».Valverde ha commentato anche il momento dell'Inter: «Ci aspettiamo una squadra più aggressiva di quella vista al Camp Nou, immagino che la formazione di Spalletti vorrà dominare e gestire la partita. Sono in un ottimo momento di forma, stanno vincendo molte gare e li vediamo in un ottimo momento. Il rientro di Nainggolan per loro è fondamentale», prosegue il condottiero dai blaugrana, che poi aggiunge: «Cercheremo di essere aggressivi e giocare come sappiamo. Vogliamo metterci nella situazione migliore per passare il turno. Non siamo ancora qualificati, ci sta andando bene, ma nelle ultime partite abbiamo sofferto sia in Liga che in Champions, quindi dobbbiamo stare attenti. Anche perché di fronte, ripeto, avremo un'Inter di qualità. Per cui bisognerà non commettere alcun errore, altrimenti saranno dolori». Appunto.riproduzione riservata ®