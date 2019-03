Messi e Pep sulla strada di Ronaldo

Timothy Ormezzano

TORINO - Road to Madrid. Oggi la Juve conoscerà quali saranno gli ostacoli da superare per accedere alla finale di Champions del 1° giugno al Wanda Metropolitano. Già perché a Nyon (ore 12, Sky Sport) saranno sorteggiati i quarti di finale e i possibili accoppiamenti per le semifinali, in un tabellone di stampo tennistico. Lo spauracchio è ovviamente il Barcellona, reduce da una goleada nel ritorno degli ottavi contro il Lione. La speranza dei bianconeri è di evitare la sfida tra Cristiano Ronaldo e Messi o, quantomeno, di posticiparla alla finale. A maggior ragione se CR7 dovesse pagare con una squalifica il suo gestaccio dopo il triplice fischio di Juve-Atletico. La Uefa al momento non ha aperto alcun fascicolo ma potrebbe avviare un'indagine per l'esultanza del portoghese in stile Simeone. Con però un'aggravante, rispetto al Cholo (graziato): quella di averla recitata sotto il settore ospiti, sbeffeggiati pare anche con due insulti. Ronaldo se l'è cavata molto meglio nel ruolo di bomber e di profeta.

Ieri l'ex Evra ha infatti svelato un messaggio in cui CR7 gli anticipava la rimonta: «A Torino schiacceremo l'Atletico».

La Signora farebbe volentieri a meno anche di incrociare il City e il Liverpool, comunque meno temibili sul doppio confronto che in gara secca. A proposito di inglesi, andrebbe molto meglio un accoppiamento con lo United o il Tottenham degli ex Pogba e Llorente, già battute al loro domicilio dai bianconeri nelle ultime due edizioni della Champions. I sorteggi teoricamente più favorevoli sarebbero quelli contro l'Ajax e il Porto, l'avversaria più gradita.

