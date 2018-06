Messi, CR7 e Salah: in tre per lo scettro di superstar

Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco SubiottiROMA - Neymar con il suo Brasile lancia segnali velleitari, ma secondo i sondaggi fra tifosi e addetti ai lavori saranno Messi con l'Argentina, Cristiano Ronaldo con il Portogallo e Salah con l'Egitto a contendersi il ruolo di superstar di Russia 2018.Messi, sconfitto nella finale del Mondiale 2014 in Brasile contro la Germania. Con il Barcellona ha appena vinto l'ennesima Liga, ma ora è in cerca di quel titolo mondiale che gli manca terribilmente per consacrarsi fra i più grandi di sempre, accanto o appena sotto il dio Maradona, ed entrare nella storia dell'Argentina. Cristiano Ronaldo, campione d'Europa in carica con il Portogallo e fresco vincitore della terza Champions League di fila con il Real Madrid, non partirà tra i favoriti per alzare la coppa, ma cercherà di far valere sue qualità individuali. Stesso discorso per Salah, capocannoniere della Premier League con il Liverpool, che guiderà la spedizione dell'Egitto in Russia, nonostante l'infortunio alla spalla.Protagonisti annunciati, insidiati dal plotone degli outsider: Robert Lewandowski (Polonia), James Rodriguez (Colombia) e Thomas Muller (Germania), compagni di squadra nel Bayern Monaco, vogliono stupire con le rispettive nazionali. Senza dimenticare Harry Kane, bomber dell'Inghilterra alla perenne ricerca dell'exploit e del Tottenham, Antoine Griezmann, eroe d'Europa League con l'Atletico Madrid e freccia dell'attacco della corazzata Francia. Tutti pronti a stupire il mondo, Neymar e Brasile permettendo.