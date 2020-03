Messe all'aperto oppure con fedeli distanziati Catechismo e corsi prematrimoniali solo online

Lorena Loiacono

Sì a messe e celebrazioni in chiesa ma soo a distanza di sicurezza e niente catechismo di gruppo. La Chiesa cattolica si adatta all'allerta Coronavirus e la Moschea fa altrettanto: oggi salta la preghiera del Venerdì islamico. Anche i fedeli, infatti, hanno dovuto cambiare abitudini e riti per seguire le indicazioni del Ministero della Salute.

Monsignor Pierangelo Pedretti, prelato segretario del Vicariato, ha fornito infatti nuove indicazioni alle parrocchie romane: fino al 15 marzo non sarà possibile svolgere incontri di gruppo per il catechismo o per l'oratorio, chi può si organizzerà online. Ma sono sospesi la maggior parte dei corsi di preparazione al matrimonio e di accompagnamento delle coppie, i ritiri e gli esercizi spirituali, i pellegrinaggi e i corsi per giovani e adolescenti.

SOTTO AL CIELO. Le messe potranno svolgersi purché ci sia lo spazio per mettere i fedeli a distanza di un metro l'uno dall'altro. Chi avesse difficoltà per motivi di spazio - spiegano dal Vicariato - potrà predisporre delle celebrazioni all'aperto: «Soprattutto per le chiese del Centro, si invitano i fedeli a partecipare alle celebrazioni nelle chiese più grandi».

VATICANO. Il pensiero va quindi ai prossimi appuntamenti del Papa e della Santa Sede, come l'udienza generale dell'11 marzo: al vaglio ci sono diverse possibilità per evitare una presenza massiccia di fedeli, otrebbe essere prevista anche la trasmissione via web dell'udienza.

ANZIANI. Il Vicariato di Roma invita inoltre i fedeli ad assistere gli anziani soli chiusi in casa, anche solo per telefono, e a interrompere la raccolta e la distribuzione di abiti usati. Per quanto riguarda le mense per i bisognosi, si è deciso di pensare a una distribuzione di pasti da asporto, evitando di far consumare i pasti tutti insieme in parrocchia.

ISLAM BLINDATO. Sulla stessa linea di prevenzione anche il Centro islamico culturale d'Italia, noto come la Grande moschea di Roma: sospese le attività religiose sempre nell'ambito dell'emergenza sanitaria. Proprio oggi, quindi, niente Preghiera del Venerdì.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Marzo 2020, 05:01

