Mesi di insulti in chat al 15enne africano arrestati tre ragazzi

Lo avevano scelto come vittima perché è nero. Le sue origini centroafricane avevano attirato le attenzioni di un baby gang di quindicenni suoi coetanei, tutti residenti a Roma. La banda, senza scrupoli nonostante la giovane età, agiva su internet, nelle chat e sui social network colpendo i malcapitati con insulti a sfondo razziale e minacce, costringendoli a consegnare denaro e pacchetti di sigarette.

L'omertà che avvolgeva il rapporto tra gli estorsori in erba e le vittime è caduta dopo la denuncia ai carabinieri di Trastevere di un ragazzo di quindici anni, vessato e minacciato per più di tre mesi dagli aguzzini. La vittima, secondo l'ordinanza di custodia cautelare che ha disposto gli arresti domiciliari per i tre ragazzini, era stata piegata alle volontà degli estorsori che lo avevano indotto ad un continuo stato di paura ed a temere seriamente per la sua incolumità e per quella dei familiari. I disturbi d'ansia continui che ormai avvilivano le sue giornate, dovute alle continue richieste di denaro lo avevano fatto ricoverare per una lunga degenza al Bambin Gesù della Capitale. L'incubo per lui è finito quando i detective del nucleo operativo, dopo un'indagine informatica, hanno arrestato i tre giovanissimi aguzzini.

Venerdì 2 Ottobre 2020

