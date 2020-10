Mes, Zingaretti e Renzi attaccano il premier: «Sbagliato rinunciare»

Infuria nella maggioranza la polemica sul Mes, dopo le parole pronunciate domenica sera dal premier Conte (a reti unificate seguito da 18 milioni di persone). «Credo che un tema come il Mes vada affrontato nelle sedi opportune e non con una battuta in conferenza stampa, perché questo porta uno strascico di polemiche che non è in sintonia con la volontà che abbiamo di dare punti fermi agli italiani». Così il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd Nicola Zingaretti a margine di una conferenza stampa a Roma. Sulla stessa linea, con ancor più fermezza, Matteo Renzi di Italia Viva, che scrive su Facebook: «Dicendo No al Mes il Premier Conte fa felici Meloni e Salvini ma delude centinaia di sindaci e larga parte della sua maggioranza. Il tempo dimostrerà come questa decisione sia un grave errore politico e soprattutto un danno per gli italiani». E in serata il premier corregge la rotta: «Non ho chiuso al Mes, ho solo spiegato perché non è la panacea per tutti i mali».

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Ottobre 2020, 05:01

