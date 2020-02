Mertens show ma Napoli-Barça finisce 1-1

Marco Zorzo

MILANO - Un pari di rimpianti per il Napoli: 1-1 nell'andata degli ottavi di Champions al San Paolo contro il Barcellona. Al Camp Nou sarà impresa difficile, ma gli azzurri hanno dimostrato di essere all'altezza della situazione. Nel tempio che fu di Diego Armando Maradona, sono sbarcati i Marziani, con Leo Messi in testa. Batte forte il cuore del Napoli targato Gattuso. Ringhiano gli azzurri, che oppongono un 4-5-1 compatto al cospetto dei blaugrana in versione gialla da trasferta. Tanto possesso palla si, ma statico, con Messi sistematicamente ingabbiato. Il calore del San Paolo esplode alla mezz'ora, quando Mertens, imbeccato da Zielinski, infila Ter Stegen; gol numero 121 per il belga che raggiunge Hamsik in vetta dei marcatori partenopei di sempre. Una rete bellissima per costruzione della manovra ed esecuzione, con un destro a giro fantastico. E al 42' Manolas sfiora pure il raddoppio, ispirato da Callejon. Napoli compatto, che ha lasciato il possesso palla al Barca, ma non ha rischiato praticamente nulla fino al riposo.

Ripresa. Si riparte con il possesso palla estenuante dei catalani, che trovano il pari nella prima disattenzione del Napoli. Griezmann, fin qui inesistente, fa 1-1 (57') su suggerimento di Semedo. Partenopei che reagiscono immediatamente con Insigne: Ter Stegen respinge d'istinto. Poi Callejon si divora il 2-1, ispirato dal neo entrato Milik, in campo al posto dell'infortunato Mertens. Si finisce in una sorta di mini-corrida, con Vidal che si fa cacciare. Napoli che resta imbattuto, come il Barca, in questa Champions. Ed è già qualcosa.

Ieri sera il Bayern ha passeggiato in casa del Chelsea: 3-0 a Londra, con doppietta di Gnabry e gol di Lewandowski, tutto nella ripresa. E stasera Pep Guardiola con il suo City nella tana dei suoi storici nemici, il Real Madrid di Zidane. Un ottavo che sa di semifinale.

marco.zorzo@leggo.it

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA