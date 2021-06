Merlo, leucemia fulminante: «Poche speranze»

Alessia Strinati

«Speranze ridotte al lumicino». Sono queste le parole quasi rassegnate del papà di Michele Merlo, il 28enne noto anche con il nome d'arte di Mike Bird, ex concorrente di X Factor e Amici. Purtroppo le condizioni dell'artista non sembrano migliorare dopo l'operazione d'urgenza eseguita a seguito di un'emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa che Merlo non sapeva nemmeno di avere.

Michele è stato ricoverato nella notte tra giovedì e venerdì scorsi in Rianimazione a Bologna, in coma farmacologico, dopo essere stato male durante una cena a casa di amici. Da giorni si lamentava del mal di testa. Tantissimi sono stati e sono i messaggi di supporto da parte dei followers e dei personaggi del mondo dello spettacolo. A partire da Emma Marrone, sua coach ad Amici, che su Twitter ha scritto: «Forza amico mio! Non mollare. Ti voglio bene Michele!».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Giugno 2021, 08:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA