Merkel, mea culpa: «Abbiamo lasciato soli gli italiani»

Fa mea culpa la Cancelliera tedesca Angela Merkel e promette che la Ue cambierà politiche sull'accoglienza dei migranti. «Gli italiani, dopo il crollo della Libia, si sono sentiti lasciati soli nel compito di accogliere così tanti migranti ha riconosciuto frau Merkel senza far cenno al fallimento del piano di ricollocamento europeo voluto proprio per alleviare la pressione migratoria sulla penisola.La Germania sta ripensando, d'accordo con la Francia, di rivedere le regole europee sull'accoglienza. L'obiettivo è creare un sistema unitario di norme sul diritto d'asilo con criteri uniformi per il riconoscimento dello status di rifugiato. Per l'applicazione di tale diritto si sta pensando a un ente europeo, una sorta di Agenzia per l'asilo. Per migliorare il controllo dei confini poi, Merkel pensa che Frontex debba diventare nel medio periodo una vera polizia di frontiera con competenze europee.Novità potrebbero riguardare anche la distribuzione delle risorse destinate all'accoglienza. La Germania vuole che i Paesi che ospitano più migranti siano ricompensati con più fondi europei, a discapito degli stati dell'Europa orientale come Ungheria e Polonia, che non hanno accolto la loro quota di richiedenti asilo pur beneficiando di ingenti fondi comunitari. Anche Angela Merkel sa che l'Europa deve cambiare se vuole sopravvivere. Il Consiglio europeo di fine giugno, dove si discuterà tra l'altro della riforma del diritto d'asilo, dimostrerà se Bruxelles saprà passare dalle parole ai fatti. (A.Sev.)