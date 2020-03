Merkel, in tv appello choc

Mario Landi

Un appello choc, che ha tenuto incollati i tedeschi alla tv. La cancelliera Merkel ha scelto la via del rarissimamente usato messaggio alla nazione (in 14 anni non lo aveva mai fatto) per riportare i tedeschi alla dura realtà del coronavirus. Merkel per far capire quanto sia grave l'emergenza in Germania l'ha subito definita: «la più grande sfida da quando è finita la prima guerra mondiale». Si giustificano così mezzi e misure del tutto inediti nella Repubblica federale, che si tiene stretto il suo regionalismo, proprio per tutelare la democrazia da ogni possibile abuso. «Lasciatevi dire questo: è una cosa seria. Prendetela anche voi seriamente - ha scandito -. Dalla Seconda guerra mondiale non c'è stata più nessuna sfida che richiedesse al nostro Paese un agire comune e solidale di questa portata». Combattere il coronavirus «è un compito storico e si può affrontare soltanto insieme. La situazione è seria e fluida, il che vuol dire che non dipende soltanto ma anche da quanto ciascuno seguirà con disciplina le regole». In una Germania ancora libera di muoversi, dove per ora la vita pubblica è stata blindata ma non vige ancora un lockdown, la Bundeskanzlerin ha definito le limitazioni finora imposte comunque «drammatiche» e tuttavia «necessarie a salvare vite». «Il governo verifica costantemente se si debba correggere qualcosa, ma anche se manchi qualcosa di ancora necessario», è il passaggio con cui la cancelliera ha lasciato aperta la strada alla decisione di imporre ai tedeschi di restare a casa. I numeri d'altronde iniziano a fare davvero paura: i casi di contagio registrati dai Laender sono almeno 11mila.

