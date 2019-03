MERET 5

Paga col rosso la grossa ingenuità di Malcuit (25' pt Ospina 5,5: niente miracoli, qualche sbavatura).

MALCUIT 4

Errore da codice penale: (1' st Mertens 6: grande dinamismo).

MAKSIMOVIC 5,5

In un paio di occasione, si fa trovare fuori posizione.

KOULIBALY 6,5

L'ultimo ad arrendersi.

HYSAJ 5,5

Non spinge con la consueta caparbietà.

CALLEJON 6,5

Suo il guizzo che riapre il match. Se la prende per la sostituzione (33' st Ounas 5,5: luci e ombre).

ALLAN 6

Lotta come un leone, aggredisce tutto e tutti.

RUIZ 6

Primo tempo anonimo, si scuote nella ripresa.

ZIELINSKI 6

Non salta sulla punizione di Pjanic ma, spaventa Szczesny: due legni!

INSIGNE 5,5

Fa l'assist per Callejon pesa l'errore dal dischetto.

MILIK 5,5

Sacrificato e triste.

ANCELOTTI 5,5

La dea bendata non gli sorride. Il suo piano viene mandato all'aria da Malcuit.

