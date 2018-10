Mercedes doppietta e Vettel solito terzo Raikkonen rivela: «In gara mi annoio»

Lunedì 1 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Piergiorgio BruniROMA - La Mercedes conquista anche la Russia e, con merito, mette in ghiaccio entrambi i titoli Mondiali. A Sochi vince Hamilton, grazie a una efficace e sorniona strategia box di Toto Wolff, che al giro 26 invita Bottas a lasciare strada al compagno. Un ordine di scuderia, camuffato, poi, con un laconico «aveva problemi», che permette all'inglese di accumulare altri 10 punti su Vettel, terzo al traguardo, e volare a +50 nella classifica Piloti. Quarto Raikkonen mentre Verstappen, autore di una super rimonta, chiude quinto. «È una buona posizione taglia corto Vettel ma non il risultato che volevamo. I loro giochi di squadra? Direi che hanno fatto un bel lavoro come team». Quasi surreali, invece, le parole di Raikkonen: «Onestamente racconta il finlandese ho passato gran parte della gara da solo e mi stavo un po' annoiando, tuttavia era quello che mi aspettavo». Arrivabene, però, guarda avanti: «La prossima gara, a Suzuka, sulla carta spiega il team principal della Ferrari presenta caratteristiche molto simili a Silverstone e avremo indicazioni più precise sul nostro potenziale».