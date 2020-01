MERCATO DA SCUDETTO

Massimo Sarti

MILANO Juventus sul trono d'inverno al giro di boa del campionato. Da alcune (ormai tante) stagioni non è una notizia. Lo è invece l'Inter a ridosso in classifica dei bianconeri e vogliosa di conquistare il titolo di regina del mercato d'inverno per potersi cucire a tarda primavera quel tricolore che da 8 anni prende la via della Vecchia Signora sabauda. Il pressing di Antonio Conte è partito da lontano, affinché la società nerazzurra rinforzi la rosa. «Non so se Eriksen resterà al Tottenham dopo gennaio. So il suo futuro, ma non ne parlo». Così si è espresso cripticamente José Mourinho. E proprio la sua ex Inter è in pressing sugli Spurs per far arrivare subito a Milano il centrocampista danese, in scadenza di contratto nel 2020. Anche per le altre piste aperte ci sono i sì di massima dei giocatori, ma non ancora gli accordi con i club. Per l'intricata situazione tra Vidal e il Barcellona, per Young del Manchester United e per Giroud del Chelsea. L'approdo dell'attaccante francese può essere legato all'eventuale partenza di Politano.

E i campioni d'inverno sul campo? Fabio Paratici ha detto che la Juventus, dopo essersi assicurata il talento Kulusevski dal 2020-21, non farà mercato in entrata a gennaio. E neppure cederà Emre Can. La linea, salvo sorpresissime, non cambierà anche dopo l'infortunio di Demiral. Si allontanano le ipotesi di partenza di Rugani, sul quale avevano fatto un pensierino soprattutto Sampdoria e Cagliari. Dai bianconeri, per i sardi, resterebbe il solo Pjaca.

Il Milan ha già preso il salvatore della patria Ibrahimovic, il difensore dell'Atalanta Kjaer e il portiere Begovic dal Bournemouth, con Reina passato all'Aston Villa. Niente Todibo: il francese è passato dal Barça allo Schalke 04 in prestito. Resta sospesa (ma non ancora tramontata) l'idea di uno scambio con l'Inter tra Kessie e Politano. In ore in cui l'esterno offensivo ex Sassuolo è forzatamente entrato nei pensieri della Roma (oltre al rossonero Suso, per il quale ci sarebbe anche il Lipsia) per ovviare a breve termine alla tegola dell'infortunio di Zaniolo. Più lontane da Politano appaiono al momento la Fiorentina (che dopo aver preso in avanti Cutrone sonda Duncan del Sassuolo per il centrocampo, in attesa di capire la prossima estate il destino di Chiesa) e il Napoli.

Per dare una mano all'asfittico campionato partenopeo sono arrivati nella zona mediana Demme e Lobotka (mancano gli ultimi dettagli). Gli azzurri stanno comprando poi dal Verona il difensore kosovaro Rrahmani, che resterà in prestito in gialloblù sino a giugno, quando alla corte di De Laurentiis dovrebbe arrivare anche Amrabat.

L'Atalanta si è ripresa Caldara e pensa al difensore belga Cobbaut dell'Anderlecht. In uscita, e in direzione Bologna, ci sono Barrow e Ibanez.

Martedì 14 Gennaio 2020, 05:01

