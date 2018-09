Mercati agroalimentare gemellaggio Roma-Parigi

Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Al via una nuova alleanza tra Roma e Parigi per «promuovere l'eccellenza agroalimentare e le buone pratiche nelle politiche distributive italiane e francesi»; dalla «creazione di concrete linee di collaborazione per migliorare le opportunità commerciali per entrambi i Mercati e rafforzare la collaborazione nella rete del Market Place». È quanto prevede lo storico Accordo di Gemellaggio tra Car, Centro Agroalimentare Roma ed il Mercato Internazionale di Parigi-Rungis (Semmaris), che rappresentano il primo Mercato all'ingrosso di nuova generazione in Italia e quello più grande del mondo, siglato in Campidoglio da Valter Giammaria e Fabio Massimo Pallottini, rispettivamente presidente e dg del Car e da Stéphane Layani, Ceo di Semmaris alla presenza dell'assessore di Carlo Cafarotti,