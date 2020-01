Mentre le Filippine tengono il fiato sospeso, il Messico tiene d'occhio i vulcani di casa propria. In particolare, il Popocatépetl (montagna fumante nell'antica lingua degli Aztechi), che giovedì scorso ha attirato le attenzioni del mondo con una spettacolare eruzione. Dal cratere si è generata una colonna di cenere e fumo alta tre chilometri.

La Protezione Civile messicana ha dichiarato subito l'allerta gialla, esortando la popolazione a non avvicinarsi a meno di 12 chilometri dal Popocatépetl. Il vulcano è infatti particolarmente attivo, ha dato vita a due sismi e a settantasei esalazioni nel giro di pochi giorni. L'allerta resta dunque alta, ma ancora non c'è stato bisogno di evacuare le città della zona, men che meno la capitale Città del Messico, a soli settanta chilometri di distanza.(N. Riv.)

Martedì 14 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA