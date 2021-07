Mentre l'Inghilterra festeggia l'addio alle restrizioni anti Covid (nonostante la risalita dei contagi da variante Delta), il premier Boris Johnson finisce ancora nella bufera. Dopo la positività del suo ministro della Salute Sajid Javid, il premier ha infatti inizialmente detto di no alla quarantena e ha chiesto di restare a lavorare a Downing Street nell'ambito di un programma sperimentale che coinvolge al momento una ventina tra enti e aziende, e che prevede il non obbligo di isolamento se ci si sottopone quotidianamente a tampone. L'annuncio ha provocato durissime polemiche, in primis dall'opposizione laburista che ha parlato senza mezzi termini di presa per i fondelli a migliaia di lavoratori costretti invece dalle regole del governo a restare in casa per 10 giorni. Travolto dalle critiche Johnson ha poi cambiato idea, annunciando che passerà l'isolamento - a partire dal freedom day' - nella residenza di Chequers.

Lunedì 19 Luglio 2021

