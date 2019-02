Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mentre arriva nelle nostre sale, Green Book ha già messo in tasca tre Golden Globe di quelli pesanti (tra cui quello per la miglior commedia) e cinque nomination agli Oscar. Biglietti da visita di lusso che premiano la brillantezza di un road movie ben scritto e ottimamente recitato, ma forse soprattutto il messaggio antirazzista contenuto nella sua storia (vera). Siamo nel 1962 e il buttafuori italoamericano Tony (Viggo Mortensen) accetta di lavorare come autista per il pianista afroamericano Don (Mahershala Ali) che deve tenere una serie di concerti nel sud degli Usa.Là dove i neri spesso non possono nemmeno accedere nei locali come spettatori, il raffinato musicista black si impone sul palco. Gli equilibri si ribaltano, i cittadini delle tappe della tournée osservano spiazzati la cavalcata di questa insolita amicizia mista, sostenuta da una coppia di attori in stato di grazia. Sovrappeso, volgare e scomposto, Mortensen è esilarante nei panni di questo autista che mastica l'italiano come un chewing gum. (M. Gre.)GREEN BOOKdi Peter Farrelly