Menta e Rosmarino - Zucchero

Nella casa di campagna in cui vivevo, in un'isola sperduta del Nord Europa, mi capitava di sentire la mancanza di alcune piccole cose che potessero aiutarmi, con la mente, a tornare a casa mia. La tecnologia non era ai livelli di ora e facevo il possibile per rievocare ricordi che mi facessero sentire bene.

Tentavo l'amatriciana con ingredienti di fortuna, ascoltavo le prime radio in streaming e avevo portato con me tutta la mia collezione di CD. Mio papà mi mandava tante lettere, ci trovavo ritagli di giornale di vario tipo, dal calcio ai temi di attualità, qualche banconota da 20 euro ben nascosta e dei disegni di mia sorella piccola.

Ogni tanto arrivavano dei pacchi con diverse cianfrusaglie: un sugo pronto, un oggetto personale preso dalla mia stanza e dei CD, espressamente masterizzati con le canzoni che avevo richiesto per mail. Spesso queste compilation che realizzava mio padre contenevano dei brani extra a sua scelta, costituendo la parte finale tipo delle bonus track.

Non scorderò mai quando, dopo un mix di 15 canzoni di Fibra, J-Ax e Mondo Marcio, partì Menta e Rosmarino di Zucchero. Quel solo di chitarra suona ancora magico per me.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA