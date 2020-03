Mense scolastiche, via alle agevolazioni

Corsa al Caf per le famiglie romane: da oggi e fino al 31 luglio, con il modello Isee alla mano, è possibile presentare domanda per avere l'agevolazione sulla tariffa della mensa scolastica per il prossimo anno scolastico 2020-2021. Si tratta di un passaggio necessario per evitare di dover pagare la tariffa massima. L'agevolazione si basa su tariffe scaglionate in base al reddito famigliare, dimostrato attraverso la presentazione dell'Isee, e riguarda tutti i bambini di scuola dell'infanzia, elementare e medie che usufruiscono del servizio della mensa comunale.

Le domande vanno presentate esclusivamente online sul sito di Roma Capitale, accedendo al portale istituzionale ed inserendo l'istanza di agevolazione, e riguardano sia i nuovi iscritti che gli alunni già frequentanti. La raccomandazione è quella di muoversi per tempo sia con la presentazione dell'Isee sia con la richiesta di agevolazione.

Lo scorso anno ci furono non pochi problemi per tutte quelle famiglie che, non sapendo che la scadenza era stata anticipata al 31 luglio rispetto al 30 settembre degli anni passati, hanno dovuto pagare la retta per intero. Qualora infatti la famiglia dello studente non presenti la richiesta entro il temine del 31 luglio prossimo, verrà applicata la tariffa massima in base alla tipologia della scuola prescelta ed ai rientri settimanali. Una famiglia con un reddito Isee da 30mila euro, ad esempio, grazie all'agevolazione potrà versare un contributo di 50 euro al mese per la mensa, senza l'agevolazione verserà la tariffa piena pari a 80 euro mensili. Gli uffici mensa dei singoli municipi saranno a disposizione per eventuali chiarimenti.(L. Loi.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Marzo 2020, 05:01

