Meno tamponi, meno casi: 4619. Morti in crescita: 39

La flessione del lunedì. Scende il numero di tamponi - con il solito calo del weekend - e si abbassa anche il dato dei nuovi casi positivi al coronavirus che ieri sono stati 4619. Oltre ottocento in meno rispetto a domenica con poco più di 85mila test contro i 104mila delle ventiquattro ore precedenti. Le regioni più colpite restano Lombardia (696 casi) e Campania (662 casi), seguite da Toscana e Piemonte con oltre 450 positivi. Nuovo record anche nel Lazio (395) e preoccupa la Liguria che ha un rapporto positivi/tamponi vicino al 9% (186 casi con soli 1570 test). Non si ferma la risalita delle terapie intensive - che sono aumentate di altre 32 unità in un solo giorno raggiungendo quota 452 - e degli ospedalizzati in altri reparti, ieri oltre trecento in più. Cresce, purtroppo, anche il numero di decessi con altri 39 morti. Il totale delle vittime da inizio epidemia ora è di 36205.(S.Pie.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Ottobre 2020, 05:01

