Meno reati ma più stupri A Milano boom di denunce

Luca CalboniCalano i reati (-2,7%) ma aumentano le denunce per violenza sessuale (+15%): la situazione italiana è rappresentata dai dati relativi all'anno 2017 forniti dal ministero dell'Interno. Il dato più allarmante è la crescita delle denunce per frodi informatiche, incendi, droga e violenze sessuali: nel 2017 ne sono state segnalate 12,7 ogni giorno, una ogni due ore. I fenomeni legati alle droghe e sostanze stupefacenti hanno visto anche loro un aumento del 10%, mentre i reati economici (come il riciclaggio e l'impiego di denaro sporco) sono saliti dell'8. Allarmante infine l'aumento degli incendi: rispetto al 2016 si registra un +29%, con una media di oltre 28 roghi appiccati al giorno.Mediamente, ogni ora in Italia si consumano 277 reati, 6.650 ogni giorno dell'anno.