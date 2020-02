MENDICANTE TRUFFATORE

Emilio Orlando

La gamba che diceva di aver perso sotto le bombe di Sarajevo, è saltata fuori al comando della Polizia municipale. Era nascosta in un vano segreto dentro i pantaloni larghi che indossava, ma l'abile truffatore mendicante si serviva del trucco per impietosire turisti e passanti in via dei Fori Imperiali, a pochi metri dal Colosseo.

Mentre strisciava a terra, per rendere ancora più credibile in suo status di amputato, l'uomo aveva accanto un cartello scritto a mano:Ho perso la gamba durante i bombardamenti a Sarajevo, vi prego aiutatemi.

Il raggiro è stato scoperto dagli agenti del reparto antidegrado della polizia locale di Roma Capitale durante i controlli nel centro storico disposti dal comandante generale Antonio di Maggio e voluti dalla sindaca Virginia Raggi per garantire maggiore sicurezza ai romani ed ai migliaia di visitatori che ogni giorno affollano i siti archeologi della Città Eterna. Il falso invalido, un cittadino ungherese, già segnalato per episodi analoghi in altri rioni romani, è stato denunciato e sanzionato con un daspo urbano.

La scoperta è avvenuta dopo un'attenta analisi statistica dei quadranti cittadini dove i falsi mendicanti invalidi sono più presenti. Controlli che sono state intensificati anche con pattuglie in borghese.

Nei mesi scorsi altri episodi simili erano stati smascherati dalle forze di polizia. Intorno alla basilica di San Pietro, ad esempio, alcune rom (grazie allo stesso sistema utilizzato dallo straniero fermato ieri) si spacciavano per invalide di guerra per spillare qualche spiccio ai pellegrini. La truffa venne scoperta dai carabinieri.

Alla stazione Termini numerose zingare provenienti dai campi rom della Capitale, mostravano ai viaggiatori davanti alle biglietterie della ferrovia e della metropolitana deformità o handicap fisici inesistenti. Anche in questo caso vennero denunciate ed allontanate dalla Capitale.

