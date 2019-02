Memorial Acea per Federica

Daniele Petroselli

Federica Stiffi avrà per sempre un posto speciale nel cuore dei ragazzi e delle ragazze del liceo scientifico Francesco D'Assisi. La scuola dei professori Francesco Racanella e Luciano Mallozzi ha proposto un'iniziativa per ricordare la 16enne, scomparsa tragicamente lo scorso 12 gennaio a Roma. Un gesto semplice e al tempo stesso molto significativo: la ragazza, giocatrice di pallavolo e di beach volley, verrà iscritta a referto in tutte le gare del Volley Scuola-Trofeo Acea, il torneo di pallavolo dedicato alle scuole superiori di Roma e provincia.

Faceva parte del gruppo che ha disputato il torneo lo scorso anno e avrebbe partecipato anche in questa 26a edizione. Così, accanto ai nomi delle compagne Cottone, Orfei, Coveccia, Mandolesi, Samà, Tardani, Tucci, Massimi e D'Arienzo c'è e ci sarà sempre quello di Stiffi.

«La metteremo in lista ci ha raccontato il docente Racanella, che guida la formazione Open femminile del D'Assisi perché lei sarà sempre con noi, ci accompagnerà in ogni gara e farà il tifo per noi. Questa iniziativa è stata fortemente voluta dalla squadra. Ci sembrava il modo migliore per ricordarla». Per la cronaca il D'Assisi ha già giocato due partite nel girone B della categoria Open, quella più competitiva dove non c'è limite all'utilizzo di atleti e atlete tesserati/e con società di pallavolo.

