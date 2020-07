Meloni: «Una legge elettorale maggioritaria contro gli inciuci»

Mario Landi

Fratelli d'Italia entra in campo nella sfida per la nuova legge elettorale. «Puntiamo a rafforzare il maggioritario», annuncia Giorgia Meloni, in conferenza stampa alla Camera. Per la leader di FdI «basta tenere in piedi i 340 collegi uninominali già previsti dall'attuale legge, il Rosatellum, e si arriva a tenere una quota di maggioritario che riguarda il 60% degli eletti», spiega, riferendosi a uno scenario dove il taglio dei parlamentari viene dato per confermato dal referendum. Per Meloni «basta tagliare la quota del proporzionale - presente nella legge - e la sera del voto si ha una maggioranza che può esprimere il governo».

La proposta di FdI contempla anche il premio di maggioranza: «Se abbiamo una coalizione che arriva al 40% elegge il 50% dei parlamentari», spiega ancora Meloni, che ora vorrebbe far convergere su questa ipotesi l'intero centrodestra. «È la nostra proposta - spiega - ma FdI punta a trovare una sintesi con gli altri partiti del centrodestra, sia Lega che Fi hanno espresso contrarietà al proporzionale, vedremo che sintesi riusciremo a costruire, spero che presenteremo questa proposta insieme, mediandola».

Meloni è invece fortemente critica sulla proposta avanzata in Parlamento dalla maggioranza giallorossa, il Germanicum, sistema di stampo proporzionale all'esame della Commissione Affari costituzionali della Camera: «È una legge salva inciucio - attacca la leader di Fratelli d'Italia - che toglie agli elettori la possibilità di scegliere sia i parlamentari che la maggioranza che li governerà».

L'affondo della Meloni avviene in un momento complicato per l'iter della riforma proposta dallo schieramento giallorosso. Italia Viva non ha partecipato alla riunione di maggioranza. Leu ha già annunciato l'astensione sull'adozione del testo Brescia (slittata in commissione a lunedì alle 16). E l'opposizione è sulle barricate. Si presenta caldo, dunque, il fronte delle legge elettorale che, da calendario, dovrebbe approdare in aula alla Camera il 27 luglio. Il Pd continua a premere per l'accelerazione, ma il patto di maggioranza sottoscritto mesi fa sul testo Brescia di fatto non c'è più.

Venerdì 17 Luglio 2020

