Meloni batte Salvini, fa più share in tv

Marco Castoro

Tempi duri per Matteo Salvini in tv contro Giovanni Floris e i suoi ospiti politici, che affrontano il Capitano in sovrapposizione ad altri big sul piccolo schermo. Questa volta a superare il leader della Lega è stato un alleato e non un avversario.

È toccato a Giorgia Meloni batterlo. L'altra sera a diMartedì su La7 - dalle ore 21:51 alle 22:21 - la leader di Fratelli d'Italia ha riportato un ascolto di 5,89% di share e 1.554.000 spettatori. In contemporanea hanno guardato Salvini a Fuori dal Coro su Rete4 1.414.000 spettatori pari a 5,37% di share.

Ma è merito di Floris o demerito di Salvini se il Capitano viene sempre superato in sovrapposizione dai rivali?

In verità va detto che DiMartedì vince regolarmente la sfida contro #Cartabianca e Fuori dal Coro, quindi per l'ospite di Floris c'è sempre il vantaggio di una più nutrita platea televisiva, tuttavia la popolarità di Salvini non sembra più ai massimi livelli. I consensi ci sono sempre - è indiscutibile - ma le battute di arresto in tv stanno diventando una consuetudine. Forse proprio a causa di un'esposizione anche un po' esagerata, che lo fanno essere sempre presente nei talk, nei tiggì e sui social, come se ogni giorno dovesse timbrare il cartellino.

In ogni ospitata da Giordano o dalla Berlinguer lo share del segmento con l'intervista al leader della Lega ha sempre oscillato tra il 5% e il 5,5% (quando è andato da Floris è stato di 5,7% con 1.268.000 spettatori).

Ma quello che più ha destato sorpresa sono state le sconfitte nelle sovrapposizioni. Ha perso contro Bersani, il leader delle Sardine Santori, Elsa Fornero e con il premier Conte. Con quest'ultimo il 17 dicembre nella sovrapposizione dalle 21:45 alle 22:18 Conte intervistato a diMartedì ha superato costantemente Salvini a Fuori dal Coro, staccandolo nello share di 2 punti (8,5% a 6,5%) e di mezzo milione di spettatori (2 milioni a 1,5). Lo scorso 21 gennaio in sovrapposizione anche le Sardine - ospiti di Floris con il loro leader Mattia Santori hanno battuto il Capitano: 2.045.000 spettatori con uno share del 7,72%, contro 5,88% e 1.502.000 spettatori di Salvini, ospite in contemporanea di Bianca Berlinguer. In precedenza altre due sconfitte in sovrapposizione con Bersani (a ottobre) e con la Fornero (a dicembre).

riproduzione riservata ®

Giovedì 30 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA