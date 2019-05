Meleo all'Atac: «Ora voglio capire le cause»

«L'assessorato ha chiesto un resoconto formale ad Atac su quanto avvenuto ai minibus elettrici, oggetto di revamping. È necessario andare in fondo alla questione. Come assessorato continuiamo a vigilare sull'operato dell'azienda. Ricordo che l'accordo quadro per il revamping (il termine che indica la ristrutturazione tecnica di mezzi già esistenti, ndr) dei minibus prevede la manutenzione full service dei mezzi per un periodo di sei anni». Così ieri l'assessore alla Mobilità di Roma, Linda Meleo, è intervenuta sul secondo problema che si è registrato su un minibus elettrico della linea 116 in servizio nel centro storico della Capitale da soli 16 giorni. I mezzi erano rientrati in funzione lunedì 13 maggio. La situazione trasporti nella Capitale, del resto, sembra sempre in bilico: restano ancora chiuse, ad esempio, 3 stazioni su 4 della metro A per problemi alle scale mobili. (P.L.M.)

Giovedì 30 Maggio 2019, 05:01

