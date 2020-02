Melanoma, occhio alle mutazioni

ROMA - Negli ultimi anni si registra un aumento dell'incidenza del melanoma nella fascia d'età 0-45 anni. A 5 anni dalla diagnosi si registra un tasso di sopravvivenza del 98% nei pazienti in stadio I e del 90% di quelli in stadio II. Nello stadio III si estende ai linfonodi vicini (circa il 15% delle nuove diagnosi) e presenta rischi di recidiva elevati. Se ne è parlato a Melanoma: un destino che può cambiare, promosso a Roma da Inrete con il patricinio di IMI (Intergruppo Melanoma Italiano) e il contributo di Novartis.

L'incontro ha tracciato un ritratto dello stato dell'arte e delle prospettive future. «La diagnosi precoce e l'adozione di corretti stili di vita, in particolare una maggiore attenzione all'esposizione al sole, restano le armi vincenti contro questa patologia», ha sottolineato il professor Paolo Marchetti, direttore Reparto Oncologia dell'Ospedale Sant'Andrea e del P. Umberto I di Roma. La mutazione di alcuni geni, come dimostrato da recenti studi, è responsabile della proliferazione incontrollata delle cellule di melanoma. Fra questi il gene BRAF che, mutato, produce una proteina anomala. «Il melanoma cutaneo - ha spiegato Virginia Ferraresi, Membro Consiglio Direttivo I.M.I., IRCCS- INT Regina Elena, Oncologia Medica 1 - è caratterizzato da un alto numero di mutazioni delle cellule melanocitarie, prevalentemente derivanti dall'effetto tumorale dei raggi ultravioletti».

La professoressa Ketty Peris, presidente SIDeMaST e direttore della Clinica dermatologica al Policlinico Gemelli ha evidenziato, invece, l'importanza dell'approccio diagnostico-terapeutico alla malattia e di «lavorare in un team multidisciplinare in centri dedicati e di riferimento. Così si può garantire una ottimale presa in carico del paziente in uno specifico percorso di diagnosi e cura».

Infine Angela Ianaro, Membro Commissione Affari Sociali Camera dei Deputati, ha posto l'accento sulle lampade abbronzanti: «Il nostro ordinamento ne disciplina l'utilizzo, prevedendone il divieto ai minori. Non determina, tuttavia, alcuna sanzione nel caso di violazione del divieto stesso. In considerazione del pericolo legato a un loro utilizzo da parte dei minorenni ho presentato un'interpellanza urgente».(A.Cap .)

