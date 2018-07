Melanoma, la novità: target therapy è efficace

Mercoledì 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Per chi deve far i conti con un melanoma BRAF mutato avanzato, c'è una nuova opzione con la combinazione di encorafenib e binimetinib. I risultati, presentati nello studio COLUMBUS al recente congresso americano di oncologia (ASCO), hanno dimostrato una sopravvivenza globale mediana di 33,6 mesi in pazienti trattati con questa associazione. «Si tratta di una target therapy di nuova generazione, con un profilo farmacodinamico più favorevole rispetto alle altre combinazioni - precisa Paolo Ascierto, presidente della Fondazione Melanoma - che associa agli ottimi risultati di efficacia un profilo di sicurezza migliore con meno febbre e fotosensibilità». L'oncologia rappresenta «l'asse prioritario della ricerca farmaceutica -spiega Charles Bodin, Direttore Generale Pierre Fabre Pharma (Italia)-Investiamo circa il 50% del budget della nostra ricerca medica. Siamo il secondo laboratorio farmaceutico francese per la ricerca contro il cancro e un fatturato di 2,3 miliardi di euro, oltre 13mila dipendenti nel mondo e 6 siti produttivi».(A.Cap.)riproduzione riservata ®