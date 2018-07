Mercoledì 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Meglio fare attenzione, perché le banche italiane potrebbero essere avvolte da una grave crisi finanziaria e valutaria, come accadde anni fa per l'Argentina. Rieletto ieri alla presidenza dell'Abi (Associazione bancaria italiana), Antonio Patuelli è stato fin troppo chiaro nel suo discorso programmatico all'assemblea dei banchieri e dei vertici economici del Belpaese: «La scelta strategica dell'Italia deve essere di partecipare maggiormente all'Unione Europea», con un «maggior impegno nelle responsabilità comuni». Altrimenti la nostra economia «potrebbe finire nei gorghi di un nazionalismo mediterraneo molto simile a quelli sudamericani». Patuelli ha infatti ricordato come in Argentina «il tasso di sconto abbia raggiunto il 40% e che, con la Lira italiana, negli anni 80 il tasso di sconto fu anche del 19%». Del resto lo scenario non è esaltante. «Le banche italiane proseguono i grandi sforzi e progressi» per la ripresa e l'opera di riduzione dei crediti deteriorati, passati in due anni da 200 a 135 miliardi, «ma ogni aumento dello spread impatta su Stato, banche, imprese e famiglie rallentando la ripresa», sentenzia ancora Patuelli. Forte la sintonia con la linea prudente e chiara del ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Le banche italiane così hanno lanciato un forte avviso al nuovo esecutivo e alla sua maggioranza sovranista. (M.Fab.)