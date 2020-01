Meghan e Harry via, ma senza fondi

Ida Di Grazia

Scacco alla Regina. Nel pomeriggio di ieri si è tenuto nel castello di Sandringham quello che gli inglesi hanno definito il Megxit summit, ovvero l'uscita di Meghan Markle e Harry dal ruolo dei Senior Members della Royal Family. In puro stile british l'incontro è durato tre ore dalle 14 fino alle 17: cioè puntualmente all'orario in cui Sua Maestà prende il suo tè pomeridiano - e si è concluso con un comunicato stampa che rispetto ai toni apocalittici dei tabloid inglese è piuttosto distensivo.

Anzi la Regina ha parlato di «dialogo costruttivo» e che lei e tutta la famiglia «appoggiano il desiderio dei Duchi di Sussex». Aggiungendo: «Avremmo preferito che rimanessero membri a tempo pieno della Famiglia Reale, ma rispettiamo e comprendiamo il loro desiderio di vivere una vita più indipendente, pur rimanendo parte importante della mia famiglia». Insomma, per il momento vince Meghan che, insieme al suo Harry, che potrà sganciarsi gradualmente dai Reali. La Markle vivrà sia nel Regno Unito che in Canada, poi ci sarà un periodo di transizione durante il quale verranno prese decisioni definitive sui futuri rapporti che i duchi del Sussex avranno con la famiglia reale. Per quanto riguarda il lato economico, Queen Elisabeth ha così specificato: «Harry e Meghan hanno detto chiaramente che non intendono dipendere da fondi pubblici nelle loro nuove vite».

La notizia del loro addio alla Casa Reale annunciato via social lo scorso mercoledì e che ha dominato le prime pagine dei giornali britannici, ha dato però il via ai rumors più disparati. Uno su tutti riguarda la velocità con cui si è organizzato l'incontro di ieri che non sembrerebbe dovuto solo all'urgenza della materia, ma anche alla seria possibilità che la Markle rilasciasse un'intervista bomba al giornalista di ITV Tom Bradby, in cui l'ex attrice accuserebbe la Regina di razzismo.

Il comunicato però non chiarisce se Harry e Megan potranno continuare a mantenere il titolo di Reali, quello che è certo è che potranno invece lavorare, poiché è stata concessa l'ora l'indipendenza economica. Un'opportunità incredibile che ha fatto scatenare la fantasia dei bookmaker d'oltremanica che hanno aperto le quote sul loro futuro puntando sulla moda o sul web: diventare fashion designers si gioca a 6,00, si sale a 15,00 per un futuro da influencer sui social. Un loro reality show, riporta Agipronews, è offerto a 13,00 mentre diventare artisti è una possibilità a 26,00. Inutile dire che Meghan potrebbe tornare a recitare: l'ottava stagione di Suits, la serie tv che l'ha resa famosa, è appena stata distribuita da Netflix, ma si scommette a 21,00 sul suo ritorno in un episodio speciale o in tutta la nona stagione. Interpretare se stessa in un'altra celebre serie Netflix, The Crown, si gioca 100 a 1.

